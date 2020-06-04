Компромиссы по Донбассу и представления на новых министров: новости за 3 июня

Коллаж РБК-Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представления на назначение новых министров, президент Беларус Александр Лукашенко отправил в отставку правительство. Подробнее о том, что произошло в среду, 3 июня, - в материале РБК-Украина

Кулеба назвал компромиссы по Донбассу, на которые готова пойти Украина

Украина готова идти на компромиссы для возврата оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW.

По словам Кулебы, эти регионы могут получить особый статус, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения. При этом Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами.

Шмыгаль внес в Раду представления на назначение новых министров

Глава правительства Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении новых министров. Документы в среду, 3 июня, были зарегистрированы на сайте парламента.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Последний этап прохождения трех постановлений - обрабатываются в комитете. Постановление же о назначении министра экологии пока что передано на рассмотрение руководству.

Украина запускает внутреннее и международное авиасообщение: названы даты

Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что Украина запустит внутреннее авиасообщение с 5 июня. Международное авиасообщение возобновят уже с 15 июня.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров.

"С 5 июня мы запустим внутренне авиасообщение, с 15 июня - заграничное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри. Конечно все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться", - подчеркнул глава Кабмина.

Лишение прав и повторный экзамен: как будут наказывать за превышение скорости

Министерство внутренних дел Украины готовит ужесточение наказания для водителей, которые постоянно превышают скорость на дорогах. Их будут лишать водительских прав с обязательной повторной сдачей экзамена.

Об этом на брифинге заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, министерство планирует внести в Верховную раду законопроект об ужесточении наказания за нарушение скоростного режима.

Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. Соответствующий указ глава государства подписал 3 июня.

Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

Вчера утром белорусский президент провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства. Лукашенко связывал готовящуюся отставку кабинета министров с предстоящими выборами президента.

Киевводоканал поставил киевлян "на счетчик": к должникам придут коллекторы

Киевводоканал обратился в коллекторам, которые помогут компании взыскивать долги с киевлян. А самых злостных неплательщиков могут и вовсе отключить от водоснабжения. Эти пункты – про ограничение и отключение воды – прописаны в новых договорах компании.

Компания подтвердила, что была вынуждена обратиться к услугам коллекторов, поскольку задолженность населения продолжает расти. Так, на 1 апреля киевляне задолжали Киевводоканалу уже более 566 млн гривен.

В Украине появилась новая монета

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в оборот монеты номиналом 10 гривен. Новые монеты стали действительным платежным средством на территории Украины с 3 июня 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новые монеты постепенно заменят соответствующие банкноты.

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