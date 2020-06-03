ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лишение прав и повторный экзамен: как будут наказывать за превышение скорости

Новости » Общество     03.06.2020 - 15:23
Лишение прав и повторный экзамен: как будут наказывать за превышение скорости
Фото: Антон Геращенко (wikimedia by Вадим Чуприна)

МВД готовит санкции для злостных нарушителей скоростного режима на дорогах

Министерство внутренних дел Украины готовит ужесточение наказания для водителей, которые постоянно превышают скорость на дорогах. Их будут лишать водительских прав с обязательной повторной сдачей экзамена.

Об этом на брифинге заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, министерство планирует внести в Верховную раду законопроект об ужесточении наказания за нарушение скоростного режима.

"Граждане, которые постоянно превышаются скорость, не только будут оплачивать штрафы… Но если накапливаются штрафы, например, 10 или 15 за месяц, такой водитель лишается прав и должен повторно сдавать экзамен", - отметил Геращенко.

Он также добавил, что для людей с большими доходами штрафы в 255 или 510 гривен - не такие уж и большие средства.

"У нас есть рекордсмен, который за два дня 14 раз превысил скорость, еще один превысил 13 раз, еще три - по 11 раз. У таких лиц … должны отбирать права", - добавил Геращенко.

Напомним, с 1 июня в Киеве и Киевской области заработала система автоматической фиксация нарушений на дорогах, на первом этапе фиксируется превышение скорости на 20 км/ч и более.

Также сообщалось, что за первый день было зафиксировано около 60 тысяч нарушений.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАнтон ГеращенкоПДДнарушения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь