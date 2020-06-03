Кулеба назвал компромиссы по Донбассу, на которые готова пойти Украина

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина готова обсудить особый статус Донбасса и Крыма

Украина готова идти на компромиссы для возврата оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW.

По словам Кулебы, эти регионы могут получить особый статус, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения. При этом Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами.

"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" - суверенный контроль над границей. И вместо мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения", - заявил он.

Глава МИД добавил, что с некоторыми инициативами Украина уже выступала в рамках Трехсторонней контактной группы.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина готова к компромиссам в вопросе деоккупации Донбасса, но никогда не пересечет "красные линии".

Добавим, недавно в Раде объяснили, что закрепить особый статус оккупированных районов Донбасса в Конституции очень сложно юридически.

При этом украинская сторона в ТКГ вообще исключает возможность закрепления особого статуса Донбасса в Основном законе.

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Автор: Дмитрий Левицкий