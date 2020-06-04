Компроміси щодо Донбасу та подання на нових міністрів: новини за 3 червня

Колаж РБК-Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав можливі компроміси щодо Донбасу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс в Раду подання на призначення нових міністрів, президент Біларусі Олександр Лукашенко відправив у відставку уряд. Детальніше про те, що сталося в середу, 3 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Кулеба назвав компроміси щодо Донбасу, на які готова піти Україна

Україна готова йти на компроміси для повернення окупованих територій Донбасу та Криму. Зокрема, влада готова обговорити питання особливого статусу цих територій в межах України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW.

За словами Кулеби, ці регіони можуть отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення. При цьому Україна наполягає на поверненні контролю над своїми кордонами.

Шмигаль вніс до Ради подання на призначення нових міністрів

Глава уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання щодо призначення нових міністрів. Документи у середу, 3 червня, були зареєстровані на сайті парламенту.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Останній етап проходження трьох постанов - опрацьовуються у комітеті. Постанова ж про призначення міністра екології поки що передана на розгляд керівництву.

Україна запускає внутрішнє і міжнародне авіасполучення: названі дати

Глава уряду Денис Шмигаль розповів, що Україна запустить внутрішнє авіасполучення з 5 червня. Міжнародне авіасполучення відновлять вже з 15 червня.

Про це він сказав в ході засідання Кабінету міністрів.

"З 5 червня ми запустимо внутрішньо авіасполучення, з 15 червня - закордонне авіасполучення. Також ми хочемо, щоб з 5 червня кафе і ресторани почали приймати відвідувачів всередині. Звичайно все правила по дистанції і дезінфекції повинні виконуватися", - підкреслив глава Кабміну.

Позбавлення прав і повторний іспит: як будуть карати за перевищення швидкості

Міністерство внутрішніх справ України готує посилення покарання для водіїв, які постійно перевищують швидкість на дорогах. Їх будуть позбавляти водійських прав з обов'язковим повторним складанням іспиту.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, міністерство планує внести до Верховної ради законопроект про посилення покарання за порушення швидкісного режиму.

Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив у відставку діючий склад уряду. Відповідний указ глава держави підписав 3 червня.

Про це повідомляє телеканал "Білорусь 1".

Вчора зранку білоруський президент провів нараду, на якій обговорювалися пропозиції щодо нового складу уряду. Лукашенко пов'язував майбутню відставку кабінету міністрів з майбутніми виборами президента.

Київводоканал поставив киян "на лічильник": до боржників прийдуть колектори

Київводоканал звернувся до колекторів, які допоможуть компанії стягувати борги з киян. А злісних неплатників можуть і зовсім відключити від водопостачання. Ці пункти – про обмеження та відключення води – прописані в нових договорах компанії.

Компанія підтвердила, що була змушена звернутися до послуг колекторів, оскільки заборгованість населення продовжує зростати. Так, на 1 квітня кияни заборгували Київводоканалу вже понад 566 млн гривень.

В Україні з'явилася нова монета

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг монети номіналом 10 гривень. Нові монети стали дійсним платіжним засобом на території України з 3 червня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Монети номіналом 10 гривень поступово замінять відповідні банкноти.

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