Украина запускает внутреннее и международное авиасообщение: названы даты

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Внутреннее авиасообщение в Украине возобновится с 5 июня

Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что Украина запустит внутреннее авиасообщение с 5 июня. Международное авиасообщение возобновят уже с 15 июня.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров.

"С 5 июня мы запустим внутренне авиасообщение, с 15 июня - заграничное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри. Конечно все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться", - подчеркнул глава Кабмина.

Подчеркнем, что ранее в правительстве говорили об ослаблении карантинных ограничений для кафе и ресторанов с 10 июня.

Так, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее заверял, что государство поддержит украинские авиакомпании, и ждет, что цены на авиабилеты не вырастут. Также в МИУ рассчитывают, что ни один украинский авиаперевозчик не закроется.

Напомним, со вторника, 16 июня, возобновляются международные рейсы из Международного аэропорта "Киев": ряд авиакомпаний подтвердили готовность их выполнять.

Как писало РБК-Украина, в Мининфраструктуры анонсировали, что возобновление авиасообщения в Украине может быть и ранее 15 июня.

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Автор: Юлия Струк