Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Указ об отставке правительства Александр Лукашенко подписал 3 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. Соответствующий указ глава государства подписал 3 июня.

Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

Сегодня утром белорусский президент провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства. Лукашенко связывал готовящуюся отставку кабинета министров с предстоящими выборами президента.

По словам беларусского лидера, предстоящая кадровая ротация в правительстве направлена на укрепление команды. При этом он отметил, что кардинальные изменения в правительстве не нужны.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Кроме того, Александр Лукашенко в шестой раз выдвигается на пост президента Беларуси.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Лера Полищук