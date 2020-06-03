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Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Новости » Политика     03.06.2020 - 19:22
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Указ об отставке правительства Александр Лукашенко подписал 3 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. Соответствующий указ глава государства подписал 3 июня.

Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

Сегодня утром белорусский президент провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства. Лукашенко связывал готовящуюся отставку кабинета министров с предстоящими выборами президента.

По словам беларусского лидера, предстоящая кадровая ротация в правительстве направлена на укрепление команды. При этом он отметил, что кардинальные изменения в правительстве не нужны.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Кроме того, Александр Лукашенко в шестой раз выдвигается на пост президента Беларуси.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Александр Лукашенкоотставкаправительство
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