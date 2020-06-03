Шмыгаль внес в Раду представления на назначение новых министров

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также на сайте ВР появилось представление об увольнении Пристайко

Глава правительства Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении новых министров. Документы в среду, 3 июня, были зарегистрированы на сайте парламента.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Последний этап прохождения трех постановлений - обрабатываются в комитете. Постановление же о назначении министра экологии пока что передано на рассмотрение руководству.

В частности, проектами постановлений №№3583 - 3586 предлагается:

уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

назначить на эту должность Ольгу Стефанишину;

назначить на должность министра культуры Александра Ткаченко;

назначить на должность министра экологии Романа Абрамовского.

К слову, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук утром анонсировала, что представления Шмыгаля могут появиться в парламенте уже сегодня-завтра. Она объясняла, что для голосования за министров в сессионном зале необходимы также решения профильных комитетов.

Напомним, 1 июня фракция "Слуга народа" обсудила перестановки в Кабинете министров: нардепы определились с кандидатами на должности министров культуры и экологии.

Как писало РБК-Украина, в СН также анонсировали, что вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко после увольнения отправится в Лондон, где станет послом Украины в Британии.

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Автор: Юлия Струк