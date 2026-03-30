UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Комплекс ППО, виробництво боєприпасів і не тільки. ЗСУ розповіли про успішні "діп страйки"

13:23 30.03.2026 Пн
2 хв
У Генштабі розповіли про успішні удари по тилах росіян
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Генштабі розповіли про успішні удари по тилах росіян (Getty Images)

Українські військові уразили комплекс ППО С-400, а також Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: Дрони СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал "Усть-Луга" у Росії

Так, у районі селища Гвардійське (ТОТ АР Крим) підтверджено ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Також на тимчасово окупованій Луганщині уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу.

Окрім того, вчора, 29 березня, у районі селища Новосвітлівка (ТОТ Луганської області), зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів.

Також за минулу добу завдано серію уражень по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора. Так, у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління БпЛА.

У районі села Нова Таволжанка (Бєлгородська область РФ) зафіксовано ураження району зосередження живої сили противника. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо про удар по нафтопереробному заводу "Ярославський", який є стратегічно важливим для забезпечення паливом російського угруповання військ.

Цьому передувала атака 26 березня на Кірішський НПЗ у Ленінградській області - один із трьох найбільших заводів РФ, що спричинило там масштабну пожежу.

Крім того, 23 березня ЗСУ уразили нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", підірвавши експортні можливості та внутрішню переробку ворога.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
