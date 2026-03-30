Комплекс ПВО, производство боеприпасов и не только. ВСУ рассказали об успешных "дип страйках"

Напомним, 28 марта стало известно об ударе по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский", который является стратегически важным для обеспечения топливом российской группировки войск.

Этому предшествовала атака 26 марта на Киришский НПЗ в Ленинградской области - один из трех крупнейших заводов РФ, что повлекло там масштабный пожар.

Кроме того, 23 марта ВСУ поразили нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", подорвав экспортные возможности и внутреннюю переработку врага.