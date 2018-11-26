У комітеті з нацбезпеки не знають, що буде в указі Порошенка про воєнний стан

Фото: Іван Винник (УНІАН)

Законопроект про запровадження воєнного стану досі не внесений до Ради

У комітеті Верховної ради з питань національної безпеки та оборони не знають, що буде в указі президента Петра Порошенка про воєнний стан. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив секретар комітету Іван Вінник.

Так, за його словами, наразі законопроект ще не внесений до парламенту.

"Ми проводимо комітет сьогодні, на якому будемо розглядати законопроект президента про затвердження указу президента. Законопроект ще не внесений до Верховної ради, а змісту указу ще ніхто не знає. Що буде в указі невідомо", - заявив Вінник.

Парламентар зазначив, що засідання Верховної ради буде відбуватись у відкритому режимі.

"Згідно закону, засідання і голосування мають бути відкритими", - додав він.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони розгляне проект закону про затвердження указу президента України про введення воєнного стану. Засідання відбудеться 26 листопада 2018 року в 14:30.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельній групі Військово-Морських сил України. В результаті атаки три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. В ході обстрілу судів шість моряків були поранені, троє з них перебувають у лікарні.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони президент Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні.

У понеділок, 26 листопада, о 16:00 на позачерговому засіданні Верховної ради депутати розглядатимуть цю пропозицію.