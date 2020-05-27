Комитет ВР проведет закрытое заседание из-за изнасилования в Кагарлыке

Фото: здание Верховного совета (РБК-Украина)

На заседания будет руководство Нацполиции и ГБР

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады 1 июня соберется на закрытое заседание. Там будет поднят вопрос изнасилования в Кагарлицьком отделении полиции.

Об этом сообщается на сайте Комитета.

На заседание пригласят руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

"В понедельник 1 июня 2020 года в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, которая произошла в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыке двое полицейских изнасиловали женщину, после чего было принято решение об реорганизации отдела.

26 мая двум полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании.

Впоследствии их обоих взяли под стражу на два месяца.

РБК-Украина писало, что отдел полиции в Кагарлыке продолжает работу.

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Автор: Инна Собора