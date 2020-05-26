Задержанным полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании

Фото: ГБР (РБК-Украина)

Полицейским грозит от 7 до 12 лет тюрьмы

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции. Их подозревают в изнасиловании женщины в отделении Кагарлыцкой полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что оперуполномоченный полицейский подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), начальник одного из секторов Кагарлыцкой полиции - в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 УКУ).

"Сейчас следователями ГБР подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в ГБР.

Подозреваемым грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

Напомним, в Кагарлыке двое полицейских изнасиловали женщину в отделении полиции в ночь с 23 на 24 мая.

Позже стало известно, что задержанными полицейскими оказались начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и оперуполномоченный Сергей Сулима.

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Автор: Игорь Литвиненко