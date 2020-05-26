Второго задержанного за изнасилование в Кагарлыке взяли под стражу

Николай Кузив арестован на два месяца
Голосеевский районный суд города Киева арестовал второго полицейского Николая Кузива, по подозрению в изнасиловании женщины. Суд арестовал полицейского на два месяца.
Об этом сообщает "Громадське".
Сообщается, что Кузив будет находиться под арестом до 22 июля. При этом ему отказано в праве внесения залога.
По словам адвоката, подозреваемый не признает своей вины.
Отметим, задержанные подозреваются в избиении и изнасиловании девушки 1994 года рождения, прямо в отделении полиции, куда ее доставили якобы из-за кражи.
Напомним, за изнасилование в Кагарлыке задержали полицейских местного райотдела Сергей Сулима и Николай Кузив.
Ранее суд арестовал еще одного подозреваемого в изнасиловании женщины Сергея Сулиму.
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Автор: Валерия Мрачковская