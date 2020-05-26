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Второго задержанного за изнасилование в Кагарлыке взяли под стражу

Новости » Общество     26.05.2020 - 18:01
Второго задержанного за изнасилование в Кагарлыке взяли под стражу
Фото: двух полицейских судят за изнасилование женщины (РБК-Украина)

Николай Кузив арестован на два месяца

Голосеевский районный суд города Киева арестовал второго полицейского Николая Кузива, по подозрению в изнасиловании женщины. Суд арестовал полицейского на два месяца.

Об этом сообщает "Громадське".

Сообщается, что Кузив будет находиться под арестом до 22 июля. При этом ему отказано в праве внесения залога.

По словам адвоката, подозреваемый не признает своей вины.

Отметим, задержанные подозреваются в избиении и изнасиловании девушки 1994 года рождения, прямо в отделении полиции, куда ее доставили якобы из-за кражи.

Напомним, за изнасилование в Кагарлыке задержали полицейских местного райотдела Сергей Сулима и Николай Кузив.

Ранее суд арестовал еще одного подозреваемого в изнасиловании женщины Сергея Сулиму.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины полицияизнасилованиеарест
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