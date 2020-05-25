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В Киевской области двое полицейских изнасиловали женщину

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 11:07
В Киевской области двое полицейских изнасиловали женщину
Фото: полицейские (РБК-Украина)

Двух полицейских задержали, а их подразделение расформировано

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Полицейских задержали, их подразделение расформировано.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщается, девушка, 1994 года рождения, сообщила в полицию об избиении и изнасиловании полицейскими. Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции после проверки подтвердили причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Этих двух полицейских задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в изоляторе временного содержания. Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

В связи с этим, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил их, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлицкого ВП.

Напомним, ранее в Одессе трое полицейских избили в райотделе человека.

Отметим, под Кабмином полицейские напали на журналиста "Громадського".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины полицияизнасилование
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