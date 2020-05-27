Комітет ВР проведе закрите засідання через зґвалтування в Кагарлику

Фото: будівля Верховної ради (РБК-Україна)

На засідані буде керівництво Нацполіції та ДБР

Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної ради 1 червня збереться на закрите засідання. Там буде підняте питання зґвалтування у Кагарлицькому відділку поліції.

Про це повідомляється на сайті Комітету.

На засідання запросять керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

"В понеділок 1 червня 2020 року о 15:00 планується проведення позачергового закритого засідання Комітету щодо ситуації, що сталась в Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 травня в Кагарлику двоє поліцейських зґвалтували жінку, після чого було прийнято рішення про реорганізацію відділу.

26 травня, двом поліцейським з Кагарлика повідомили про підозру у зґвалтуванні.

Згодом іх обох взяли під варту на два місяці.

РБК-Україна писало, що відділ поліції у Кагарлику продовжує роботу.

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Автор: Инна Собора