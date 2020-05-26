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Изнасилование в Кагарлыке: отдел полиции продолжает работу

Новости » Общество     26.05.2020 - 16:10
Изнасилование в Кагарлыке: отдел полиции продолжает работу
Фото: полиция (npu.gov.ua)

Должность временно исполняющего обязанности главы отдела полиции занял Дмитрий Литвин

Переаттестация работников Кагарлыцкого отдела полиции продлится около двух месяцев. Ранее Кагарлыцкий отдел полиции был реорганизован после скандала с изнасилованием женщины местными полицейскими.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская.

"Кагарлыкское отделения полиции работает в штатном режиме, несмотря на то, что руководство отстранено от исполнения обязанностей. Личный состав выведен во внештат. Вместо отстраненного руководства назначен и.о. из числа работников управления полиции области. Будет продолжаться комплексное служебное расследование", - заявила Грохольская.

Она отметила, что расследование продлится месяц. Также будет проведена аттестация всех работников личного состава Кагарлыкского отделение полиции.

"Конечно, переаттестация может длиться 2 месяца. Но это ни в коей мере не влияет на правоохранительную деятельность подразделения", - уточнила Грохольская.

По ее словам, после отстранения предыдущего руководителя отдела Сергея Панасенко, исполняющим обязанности главы Кагарлыкского отделения полиции назначен Дмитрий Литвин.

"Сейчас он временно исполняющий начальника Кагарлыкского отдела полиции. Он вчера был назначен. А он, Дмитрий Литвин, находился и находится на основной должности - помощника начальника главного управления Нацполиции в Киевской области", - добавила она.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыке двое полицейских изнасиловали женщину, после чего было принято решение о реорганизации отдела.

Сегодня, 26 мая, двум полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины полицияпереаттестация
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