UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комітет рекомендував Раді невідкладно ухвалити закон про Сили безпілотних систем

Фото: Олександр Звітневич (sluga-narodu.com)
Автор: Олександр Білоус

Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, яким у структурі Збройних сил України створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

Про це заявив голова комітету Олександр Звітневич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Рекомендували ВРУ визначити проєкт закону невідкладним, скоротити строки внесення альтернативних наполовину та прийняти в першому читанні в цілому", - написав він.

За його даними, до обговорення на комітеті долучилися також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадими Сухаревський.

"Дрони - вже довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Розвиток бойових безпілотних систем – це те, що дає результат на полі бою прямо зараз, та забезпечуватиме його найближчим часом. Потенціал дронів надзвичайно великий", - написав депутат.

Сили безпілотних систем

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - в матеріалі РБК-Україна.

Начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ став капітан першого рангу Роман Гладкий. У ЗМІ є інформація про те, що дружина Гладкого має російський паспорт та вже після початку окупації мешкала в Криму, а донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором РФ.

У серпні Кабінет міністрів України схвалив проєкт змін до закону про Збройні сили України, який утверджує існування Сил безпілотних систем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВерховна рада