Створення Сил безпілотних систем в Україні: Зеленський затвердив рішення РНБО

25 червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ, опублікований на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил", - йдеться в указі. Як зазначається, цей указ набирає чинності з дня його опублікування.