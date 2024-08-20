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Сили безпілотних систем в структурі ЗСУ закріплять законом

Україна, Вівторок 20 серпня 2024 12:01
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Сили безпілотних систем в структурі ЗСУ закріплять законом Фото: в Україні створені Сили безпілоних систем (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив проект змін до закону про Збройні сили України, який утверджує існування Сил безпілотних систем.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

Як зазначив Шмигаль, за ініціативи президента Володимира Зеленського в структурі ЗСУ створений окремий рід військ - Сили безпілотних систем. За його словами, Україна - перша держава у світі, яка завершує їх комплектування.

"Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ. Після голосування у парламенті та підпису президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений", - сказав він.

Шмигаль наголосив, що сучасна війна неможлива без потужної армії дронів, яка діє ефективно та взаємодіє з іншими родами військ. У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють БпЛА.

Також сьогодні уряд виділив 24 млрд гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони. "Україна у війні з Росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи. У цьому запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги", - заявив прем’єр.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - в матеріалі РБК-Україна.

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