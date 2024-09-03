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Комитет рекомендовал Раде безотлагательно принять закон о Силах беспилотных систем

Фото: Александр Звитневич (sluga-narodu.com)
Автор: Александр Белоус

Комитет по национальной безопасности и обороне рекомендовал Верховной Раде принять законопроект, которым в структуре Вооруженных сил Украины создается отдельный род сил - Силы беспилотных систем.

Об этом заявил глава комитета Александр Звитневич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Рекомендовали ВРУ определить проект закона безотлагательным, сократить сроки внесения альтернативных наполовину и принять в первом чтении в целом", - написал он.

По его данным, к обсуждению на комитете присоединились также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадимы Сухаревский.

"Дроны - уже доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Развитие боевых беспилотных систем - это то, что дает результат на поле боя прямо сейчас, и будет обеспечивать его в ближайшее время. Потенциал дронов чрезвычайно велик", - написал депутат. .

Силы беспилотных систем

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании Сил беспилотных систем в Украине.

Возглавил Силы беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем – в материале РБК-Украина.

Начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ стал капитан первого ранга Роман Гладкий. В СМИ есть информация о том, что у жены Гладкого есть российский паспорт и уже после начала оккупации проживала в Крыму, а дочь военного участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под флагом РФ.

В августе Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в закон о Вооруженных силах Украины, утверждающий существование Сил беспилотных систем.

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