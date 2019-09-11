Комитет рекомендует Раде распустить ЦИК

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендует парламенту одобрить представление президента Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска состава Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение комитет принял в ходе заседания в среду, 11 сентября.

В частности, 16 членов комитета проголосовали "за", 2 - "против", а 7 - воздержались.

По словам заместителя главы комитета по вопросам организации госвласти Алины Загоруйко, представление президента было обработано еще утром 11 сентября на заседании подкомитета.

"У нас есть поручение председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова рассмотреть представление президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК. Сегодня утром состоялось заседание подкомитета. Вопрос рассмотрен и проработан", - заявила Загоруйко.

Представление главы государства на заседании презентовал представитель президента в Верховной раде, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук. По его словам, ЦИК неоднократно демонстрировал предвзятость. По его словам, ЦИК принял необоснованное решение об отмене регистрации кандидата, которое было отменено судом.

"Согласно Конституции, назначение и увольнение членов ЦИК относится к полномочиям парламента. Полномочия ЦИК могут быть досрочно прекращены по мотивированному представлению президента Украины. Обращаюсь с просьбой поддержать данное представление", - заявил Стефанчук.

Впрочем, на заседании комитета к представителю президента возникли вопросы по поводу представления Зеленского. В частности, депутат от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум поинтересовалась, что юридически означает термин "мотивированного представления".

Отвечая на вопрос, Стефанчук заявил, что представление президента является обоснованным.

"Я глубоко убежден, что внесенное представление является обоснованным", - добавил первый вице-спикер парламента.

Напомним, Рада может рассмотреть вопрос досрочного роспуска ЦИК уже 12 сентября. Отметим, в Комитете избирателей Украины заявили, что объективные причины для роспуска Центральной избирательной комиссии отсутствуют.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский направил в ВР представление об увольнении нынешнего состава комиссии.