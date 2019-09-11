Комітет рекомендує Раді розпустити ЦВК

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендує парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення комітет прийняв на засіданні в середу, 11 вересня.

Зокрема, 16 членів комітету проголосували "за", 2 - "проти", а 7 - утримались.

За словами заступника голови комітету з питань організації держвлади Аліни Загоруйко, подання президента було опрацьовано ще зранку 11 вересня на засіданні підкомітету.

"У нас є доручення голови Верховної ради Дмитра Разумкова розглянути подання президента Зеленського про дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК. Сьогодні вранці відбулось засідання підкомітету. Питання розглянуто та опрацьоване", - заявила Загоруйко.

Подання глави держави на засіданні презентував представник президента у Верховній раді, перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук. За його словами, ЦВК неодноразово демонструвала упередженість. З його слів, ЦВК було прийнято безпідставне рішення про скасування реєстрації кандидата, яке було скасовано судом.

"Відповідно до Конституції, призначення та звільнення членів ЦВК належить до повноважень парламенту. Повноваження ЦВК можуть бути достроково припинені за вмотивованим поданням президента України. Звертаюсь з проханням підтримати дане подання", - заявив Стефанчук.

Втім, на засіданні комітету до представника президента виникли запитання щодо подання Зеленського. Зокрема, депутат від фракції "Батьківщина" Олена Шкрум поцікавилась, що юридично означає термін "вмотивованого подання".

Відповідаючи на запитання, Стефанчук заявив, що подання президента є обґрунтованим.

"Я глибоко переконаний, що внесене подання є обґрунтованим", - додав перший віце-спікер парламенту.

Нагадаємо, Рада може розглянути питання дострокового розпуску ЦВК уже 12 вересня. Відзначимо, в Комітеті виборців України заявили, що об'єктивні причини для розпуску Центральної виборчої комісії відсутні.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський направив до ВР подання про звільнення нинішнього складу комісії.