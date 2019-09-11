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В Раде рассказали о содержании представления Зеленского о роспуске ЦИК

Новости » Политика    11.09.2019 - 10:37
В Раде рассказали о содержании представления Зеленского о роспуске ЦИК
Фото: Алина Загоруйко (facebook.com alina zagoruyko 39)

В представлении указано, что ЦИК действовал предвзято в ходе избирательного процесса

В представлении президента Украины Владимира Зеленского к Верховной раде по вопросу досрочного роспуска Центральной избирательной комиссии говорится о 28 решениях ЦИК, которые были отменены судами. Об этом заявила заместитель председателя комитета Рады по вопросам организации государственной власти, нардеп от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в представлении указано, что ЦИК действовал предвзято в ходе избирательного процесса.

"В представлении речь идет о том, что при осуществлении регистрации ЦИК действовал предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства. Там же приводится статистика о решении судей. Приводится 28 решений ЦИК, которые были отменены судами, а действия Центризбиркома признаны противоправными", - заявила Загоруйко.

По ее словам, также в представлении речь идет о необъективности Центризбиркома при определении сведений в автобиографии кандидатов на парламентских выборах.

"Другой блок касается необъективности ЦИК по определению сведений автобиографий кандидатов. ЦИК не осуществил никаких действий, которые бы сделали невозможным препятствия формированию воли избирателей. Речь идет о том, что в биографиях кандидаты могли указывать различную информацию. ЦИК очень часто отходила от принципа объективности, мотивируя это тем, что в них недостаточно полномочий для проверки тех или иных сведений ", - добавила парламентарий.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что главными причинами роспуска состава Центральной избирательной комиссии являются факты бездействия ведомства, а также очень большое количество судебных решений по поводу неправомерных решений ЦИК.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский передал представление о роспуске ЦИК профильному комитету.

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