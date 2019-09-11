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Для роспуска ЦИК отсутствуют объективные причины, - КИУ

Новости » Политика    11.09.2019 - 12:12
Для роспуска ЦИК отсутствуют объективные причины, - КИУ
Фото: Центризбирком (РБК-Украина)

КИУ заявляет, что проблемы в работе ЦИК носили технический характер

На сегодняшний день отсутствуют объективные причины для роспуска Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом говорится в заявлении общественной организации "Комитет избирателей Украины".

В КИУ подчеркивают, что решение о роспуске ЦИК должно базироваться на фактах, которые свидетельствуют о серьезных нарушениях в работе Центризбиркома. Также в КИУ отмечают, что проблемы в работе ЦИК на выборах в этом году носили технический характер и не были связаны с незаконными или предвзятыми действиями членов комиссии.

"Большинство аргументов, указанных в представлении президента, построены на наличии ряда судебных решений, которыми были признаны противоправными и отменены ряд постановлений ЦИК... Такие судебные решения действительно имели место, однако не стоит игнорировать тот факт, что во время избирательной кампании неоднократно имели место ситуации, когда решение различных судебных инстанций не только отменяли постановления ЦИК, но и прямо противоречили друг другу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в КИУ добавили, что довольно часто решения судов во время избирательных кампаний "могли приниматься в интересах отдельных политических групп".

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос досрочного роспуска ЦИК уже 12 сентября.

В "Слуге народа" рассказали, что причинами роспуска ЦИК являются судебные решения относительно неправомерных действий во время выборов.

В Раде рассказали о содержании представления Зеленского о роспуске ЦИК
Новости Украины Центральная избирательная комиссияКИУ
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