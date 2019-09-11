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Рада может распустить ЦИК на этой неделе

Новости » Политика    11.09.2019 - 11:29
Рада может распустить ЦИК на этой неделе
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Роспуск ЦИК могут рассмотреть уже 12 сентября

Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос досрочного роспуска Центральной избирательной комиссии (ЦИК) уже 12 сентября. Об этом на брифинге сообщила замглавы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп от "Слуги народа" Алина Загоруйко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, сегодня комитет определится, выносить ли представление президента о роспуске ЦИК в сессионный зал.

"Представление президента в Верховную раду зашло 9 сентября. Сегодня этот вопрос будет рассматриваться на комитете. По результатам принятого решения будем решать, будет ли предлагаться этот вопрос для вынесения в зал. Досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК может быть рассмотрено и завтра", - отметила Загоруйко.

Отметим, заседание профильного комитета пройдет сегодня в перерыве между утренним и вечерним заседаниями Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о роспуске ЦИК.

В "Слуге народа" рассказали, что причинами роспуска ЦИК являются судебные решения относительно неправомерных действий во время выборов.

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