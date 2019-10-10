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Комитет рекомендует Раде предусмотреть химическую кастрацию педофилов

Новости » Политика    10.10.2019 - 16:45
Комитет рекомендует Раде предусмотреть химическую кастрацию педофилов
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Раде рекомендуют принять во втором чтении соответствующий законопроект, который одобрила за основу ВР 8 созыва

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде Украины одобрить во втором чтении законопроект №0887 (№6607 - в ВР 8 созыва) о реестре и добровольной химической кастрации педофилов. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Так, комитет рассмотрел данный проект закона на заседании 9 октября.

"Члены комитета рекомендовали Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о внедрении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усилении ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)" (№0887)", - сказано в сообщении.

Напомним, Верховная рада 3 октября отклонила ранее ветированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, - ред.) об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.

Так, 4 сентября Зеленский ветировал законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, - ред.) об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.

Как писало РБК-Украина, 11 июля нардепы одобрили за основу и в целом законопроект №6449 об ответственности за педофилию. Парламентарии также приняли за основу в первом чтении похожий по содержанию законопроект №6607 о реестре и химической кастрации педофилов. Однако там предусматривается предусмотреть согласие осужденного на химкастрацию.

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