Рада отменила ветированный закон о химической кастрации педофилов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский в предложениях к проекту отмечал, что документ не содержит четко определенного порядка принудительного применения химкастрации

Верховная рада 3 октября отклонила ранее ветированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, - ред.) об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию, передает корреспондент РБК-Украина.

Отмену закона поддержали 238 парламентариев.

Зеленский в предложениях к закону отмечал, что документ не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)", - говорится в предложениях главы государства.

Кроме того, президент отметил, что документом предусмотрено создание реестра педофилов, однако законом "О защите персональных данных" запрещается обработка персональных данных, в частности, об осуждении к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных лица.

Напомним, 4 сентября Зеленский ветировал законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, - ред.) об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.

Как писало РБК-Украина, 11 июля Рада приняла в целом законопроект №6449 об ответственности за педофилию. Нардепы также приняли за основу в первом чтении похожий по содержанию законопроект №6607 о реестре и химической кастрации педофилов. Однако там предлагается предусмотреть согласие осужденного на химкастрацию.

Подчеркнем, убийство 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе большой резонанс, после чего украинцы массово подписывали петицию против педофилов.