Рада приняла за основу закон о химической кастрации педофилов

Иллюстративное фото (massa.az)

Соответствующий законопроект комитет рекомендовал принять в целом

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №6607 о реестре и химической кастрации педофилов. Документ Рада приняла в ходе внеочередного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом предлагается дополнение Уголовного, Уголовно-процессуального кодекса Украины и других законодательных актов нормами, которыми вводится добровольное мероприятие медицинского характера в виде химической кастрации, применяемое к лицам, совершившим преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего (малолетней) и страдают расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемость.

Так, проект предусматривает особый порядок применения мер медицинского характера, который включает в себя применение медикаментозных средств к педофилам во время и после отбывания наказания. Предусматривается, что данные меры в виде химической кастрации могут быть применены только на основании добровольного обращения осужденного за такие преступления, по решению суда и при наличии соответствующего заключения судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз.

Кроме того, предлагается создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, который должен стать предохранителем для повторения (рецидива) таких преступлений благодаря осведомленности лиц, на которых законом возложены обязанности по воспитанию малолетнего (малолетней) , а так же педагогическим работником или другим работником образовательного организации (учреждения), медицинской организации (учреждения), организации (учреждения), который предоставляет социальные услуги детям, или другой организации, которая обязана осуществлять надзор за малолетним лицом.

Подчеркнем, профильный комитет Рады рекомендовал принять в целом законопроект №6607 о реестре и химической кастрации педофилов.

Напомним, убийство 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе большой резонанс, после чего украинцы массово подписывали петицию против педофилов. Так, 22 июня утром документ собрал необходимое количество голосов поддержки и даже превысил отметку в 25 тысяч.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что основной версией убийства девочки в Одесской области является убийство на сексуальной почве.