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Комітет рекомендує Раді передбачити хімічну кастрацію педофілів

Новини » Політика    10.10.2019 - 16:45
Комітет рекомендує Раді передбачити хімічну кастрацію педофілів
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Раді рекомендують прийняти в другому читанні відповідний законопроект, який схвалила за основу ВР 8 скликання

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді України схвалити в другому читанні законопроект №0887 (№6607 - у ВР 8 скликання) про реєстр і добровільну хімічну кастрацію педофілів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Так, комітет розглянув даний проект закону на засіданні 9 жовтня.

"Члени комітету рекомендували Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону "Про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, і посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)" (№0887)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада 3 жовтня відхилила раніше ветований президентом Володимиром Зеленським законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію.

Так, 4 вересня Зеленський ветував законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію.

Як писало РБК-Україна, 11 липня нардепи схвалили за основу і в цілому законопроект №6449 про відповідальність за педофілію. Парламентарії також прийняли за основу в першому читанні схожий за змістом законопроект №6607 про реєстр і хімічну кастрацію педофілів. Однак там передбачається передбачити згоду засудженого на хімкастрацію.

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