Зеленский объяснил вето закона о химической кастрации педофилов

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также президент объяснил вето проектов о господдержке "Пласта" и ответственности за нарушения при закупке для оборонки

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил вето законопроектов о химической кастрации педофилов, государственной поддержке "Пласта" и об ответственности за нарушения при закупке в оборонной сфере. На сайте Верховной рады опубликованы предложения главы государства к законопроектам.

Законопроект о химической кастрации педофилов

Зеленский отмечает, что данный законопроект не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)", - говорится в предложениях главы государства.

Кроме того, президент отметил, что документом предусмотрено создание реестра педофилов, однако законом "О защите персональных данных" запрещается обработка персональных данных, в частности, об осуждении к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных лица.

"Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может привести к вмешательству в частную жизнь лица, отбывшего наказание, что усложнит его социальную адаптацию", - указывает глава государства.

Законопроект о государственной поддержке "Пласта"

Президент подчеркивает, что анализ содержания приведенных положений закона свидетельствует об определении Пласта - национальной скаутской организации как единственной в Украине скаутской общественной организации, принципов ее функционирования и предоставления ей господдержки. При этом, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских организаций.

"Определение же законом одной скаутской общественной организации как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ей господдержки, а также приводит к риску невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а затем и к ограничению права граждан на свободу объединения в такие общественные организации", - пояснил Зеленский.

Кроме того, он настаивает, что механизмы господдержки "Пласта" не согласуются с частью второй статьи 95 Конституции Украины, согласно которой исключительно законом о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов.

Законопроект об уголовной ответственности за нарушения при закупках в оборонке

Зеленский замечает, что со дня принятия закона Радой 26 января 2016 года прошло три с половиной года, в течение которых законодательство Украины о технических регламентах и ​​оценке соответствия претерпели существенные изменения. Были введены принципиально новые подходы в сфере технического регулирования.

"Предлагаемая диспозиция статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины изложена без учета изменений законодательства о технических регламентах и ​​оценке соответствия, законодательства в сфере стандартизации, не позволяет четко определить, какие именно деяния (действия или бездействие) можно считать общественно опасными и будут составлять объективную сторону преступления, за которое законом предусматривается ввести уголовную ответственность", - указано в предложениях.

Президент объясняет, что невозможность однозначного толкования приведенных положений предлагаемой законом статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины может привести к неодинаковому применению их на практике, привести к нарушениям основных гарантий прав граждан, определенных Конституцией Украины.

"Не могу согласиться с предложенным законом "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об установлении ответственности за нарушения законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере" определением состава преступления, за которое вводится уголовная ответственность. Возвращаю закон для повторного рассмотрения и предлагаю его доработать с целью четкого определения состава такого преступления", - отметил Зеленский.

Напомним, в среду, 4 сентября, глава государства ветировал эти законы, принятые Радой предыдущего созыва. При этом его предложения к проектам отсутствовали на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 июля Рада приняла в целом законопроект №6449 об ответственности за педофилию. Нардепы также приняли за основу в первом чтении похожий по содержанию законопроект №6607 о реестре и химической кастрации педофилов. Однако там предлагается предусмотреть согласие осужденного на химкастрацию.

Подчеркнем, убийство 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе большой резонанс, после чего украинцы массово подписывали петицию против педофилов.