Зеленский объяснил вето закона о химической кастрации педофилов

Также президент объяснил вето проектов о господдержке "Пласта" и ответственности за нарушения при закупке для оборонки
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил вето законопроектов о химической кастрации педофилов, государственной поддержке "Пласта" и об ответственности за нарушения при закупке в оборонной сфере. На сайте Верховной рады опубликованы предложения главы государства к законопроектам.
Зеленский отмечает, что данный законопроект не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.
"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести к ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)", - говорится в предложениях главы государства.
Кроме того, президент отметил, что документом предусмотрено создание реестра педофилов, однако законом "О защите персональных данных" запрещается обработка персональных данных, в частности, об осуждении к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных лица.
"Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может привести к вмешательству в частную жизнь лица, отбывшего наказание, что усложнит его социальную адаптацию", - указывает глава государства.
Президент подчеркивает, что анализ содержания приведенных положений закона свидетельствует об определении Пласта - национальной скаутской организации как единственной в Украине скаутской общественной организации, принципов ее функционирования и предоставления ей господдержки. При этом, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских организаций.
"Определение же законом одной скаутской общественной организации как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ей господдержки, а также приводит к риску невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а затем и к ограничению права граждан на свободу объединения в такие общественные организации", - пояснил Зеленский.
Кроме того, он настаивает, что механизмы господдержки "Пласта" не согласуются с частью второй статьи 95 Конституции Украины, согласно которой исключительно законом о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов.
Зеленский замечает, что со дня принятия закона Радой 26 января 2016 года прошло три с половиной года, в течение которых законодательство Украины о технических регламентах и оценке соответствия претерпели существенные изменения. Были введены принципиально новые подходы в сфере технического регулирования.
"Предлагаемая диспозиция статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины изложена без учета изменений законодательства о технических регламентах и оценке соответствия, законодательства в сфере стандартизации, не позволяет четко определить, какие именно деяния (действия или бездействие) можно считать общественно опасными и будут составлять объективную сторону преступления, за которое законом предусматривается ввести уголовную ответственность", - указано в предложениях.
Президент объясняет, что невозможность однозначного толкования приведенных положений предлагаемой законом статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины может привести к неодинаковому применению их на практике, привести к нарушениям основных гарантий прав граждан, определенных Конституцией Украины.
"Не могу согласиться с предложенным законом "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об установлении ответственности за нарушения законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере" определением состава преступления, за которое вводится уголовная ответственность. Возвращаю закон для повторного рассмотрения и предлагаю его доработать с целью четкого определения состава такого преступления", - отметил Зеленский.
Напомним, в среду, 4 сентября, глава государства ветировал эти законы, принятые Радой предыдущего созыва. При этом его предложения к проектам отсутствовали на сайте парламента.
Как писало РБК-Украина ранее, 11 июля Рада приняла в целом законопроект №6449 об ответственности за педофилию. Нардепы также приняли за основу в первом чтении похожий по содержанию законопроект №6607 о реестре и химической кастрации педофилов. Однако там предлагается предусмотреть согласие осужденного на химкастрацию.
Подчеркнем, убийство 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе большой резонанс, после чего украинцы массово подписывали петицию против педофилов.