Комитет рекомендует Раде лишать нардепов денег за прогулы

Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу и в целом законопроект № 1035-2 "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" и Регламент ВР о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов. Об этом заявил глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Сергей Кальченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Основной законопроект нардепы решили отклонить.

"Что касается основного законопроекта №1035: предлагается рекомендовать ВРУ по результатам рассмотрения в повестке дня - не поддержать. Решение принято единогласно. По проекту закона Украины о снятии заработной платы за прогулы № 1035-1. Также предлагается Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении не поддержать. Проект решения по альтернативному законопроекту №1035-2: предлагается рекомендовать парламенту включить законопроект в первый раздел в повестке дня и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом. 6 - "за". Решение принято большинством", - заявил Кальченко.

Так, основной законопроект №1035 предлагает лишить депутатов финансового обеспечения, права на выплаты в случае пропуска трети пленарных заседаний и половины заседаний комитетов. Впрочем, по словам одного из его авторов, депутата Павла Фролова, альтернативный законопроект №1035-2 является более совершенным.

Так, в повестке дня заседания регламентного комитета 9 сентября стоит рассмотрение всего девяти законопроектов, которые определены президентом как неотложные. В частности, законопроекты № №1035, 1036, 1038,1039, 1040, 1042, 1043, 1044, 1045.

Глава комитета Сергей Кальченко подчеркнул, что к 9 основным законопроектам подано также 11 альтернативных проектов.

Напомним, парламент ранее направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство. Данный законопроект Зеленский зарегистрировал в Раде 29 августа.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский в ходе первого заседания Рады пригрозил нардепам роспуском. В частности, он попросил депутатов не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.