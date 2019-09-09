Комітет рекомендує Раді позбавляти нардепів грошей за прогули

Комітет рекомендує Верховні раді прийняти за основу та в цілому законопроект № 1035-2 "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України" та до Регламенту ВР щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів. Про це заявив голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради Сергій Кальченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Основний законопроект нардепи вирішили відхилити.

"Стосовно основного законопроекту №1035: пропонується рекомендувати ВРУ за результатом розгляду у порядку денному - не підтримати. Рішення прийнято одноголосно. Щодо проекту закону України щодо зняття заробітної плати за прогули № 1035-1. Також пропонується Верховній раді за результатом розгляду в першому читанні не підтримати. Проект рішення щодо альтернативного законопроекту № 1035-2: пропонується рекомендувати парламенту включити законопроект до першого розділу у порядку денному та за результатом розгляду законопроекту у першому читанні прийняти його за основу та в цілому. 6 - "за". Рішення прийнято більшістю", - заявив Кальченко.

Так, основний законопроект №1035 пропонує позбавити депутатів фінансового забезпечення, права на виплати в разі пропуску третини пленарних засідань та половини засідань комітетів. Втім, за словами одного з його авторів, депутата Павла Фролова, альтернативний законопроект №1035-2 є більш досконалим.

Так, на порядку денному засідання регламентного комітету 9 вересня стоїть розгляд загалом дев'яти законопроектів, які визначені президентом як невідкладні. Зокрема, законопроекти № №1035, 1036, 1038,1039, 1040, 1042, 1043, 1044, 1045.

Голова комітету Сергій Кальченко наголосив, що до 9 основних законопроектів подано також 11 альтернативних проектів.

Нагадаємо, парламент раніше направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і кнопкодавство. Даний законопроект Зеленський зареєстрував у Раді 29 серпня.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський у ході першого засідання Ради пригрозив нардепам розпуском. Зокрема, він попросив депутатів не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній копіткій роботі.