Комитет рассмотрит заявление Рады об осуждении РФ в связи с задержанием Мазура

Комитет парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на этой неделе рассмотрит проект постановления №2510 "О заявлении Верховной рады о нарушении Российской Федерацией Устава Международной организации уголовной полиции Интерпола и использования Международной организации уголовной полиции Интерпола с целью создания давления в условиях вооруженной агрессии против Украины". Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов ВР, опубликованная на сайте Рады.

Так, заседание комитета состоится в среду, 11 декабря, в 15:00.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект постановления о заявлении Верховной рады о нарушении Российской Федерацией Устава Международной организации уголовной полиции Интерпола и использования Международной организации уголовной полиции Интерпола с целью создания давления в условиях вооруженной агрессии против Украины (р.№2510, н. д. С. Бобровская и др.)", - сказано в сообщении.

В пояснительной записке к постановлению подчеркивается, что 9 ноября на границе с Польшей был задержан гражданин Украины, работник Секретариата уполномоченного ВР по правам человека Игорь Мазур по политически мотивированному запросу России в Интерпол.

"Это задержание является очередным случаем преследования граждан Украины Российской Федерацией путем злоупотребления инструментами международных организаций… Верховная рада считает необходимым выразить свою публичную позицию и осудить такие действия Российской Федерации", - указано в пояснительной.

Напомним, задержанный в Польше украинский активист Игорь Мазур 13 ноября вернулся в Украину. По его словам, это стало возможным, поскольку вечером в день задержания Украинское бюро Интерпола предоставило пакет документов, свидетельствующих о злоупотреблениях РФ своим правом обращений в эту организацию.

Как писало РБК-Украина ранее, в Министерстве иностранных дел анонсировали, что задержанного в Польше украинского активиста Игоря Мазура исключат из розыска Интерпола.

Так, РФ обвиняет Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.