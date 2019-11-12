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Мазура должны исключить из розыска Интерпола в ближайшее время, - Зеркаль

Новости » Политика     12.11.2019 - 16:16
Мазура должны исключить из розыска Интерпола в ближайшее время, - Зеркаль
Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Зеркаль отметила, что МВД подали представление о снятии Мазура из розыска

Украина ожидает, что задержанного в Польше украинского активиста Игоря Мазура исключат из розыска Интерпола после соответствующего обращения Министерства внутренних дел. Об этом заявила заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что Мазура должны исключить из этого перечня в ближайшее время.

"Я только что имела контакт с Геращенко (заместителем главы МВД - ред.), и он сказал, что Мазур должен быть снят с этого перечня в ближайшее время. Еще в субботу они подали представление и ожидают в ближайшее время, что генеральный секретарь Интерпола примет соответствующее решение", - отметила она.

Напомним, 9 ноября Игорь Мазур был задержан в Польше на границе "Дорогуск". Задержание было проведено по запросу Российской Федерации. По словам бывшего нардепа Игоря Мосийчука, Россия обвиняет Мазура в терроризме, а именно в участии в первой чеченской войне на стороне войск президента Чечни генерала Джохара Дудаева в составе батальона УНСО "Викинг".

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил данную информацию. И отметил, что Россия обвиняет Мазура в участии в боевых действиях на территории Чечни в 1994-2000 годах.

Также РБК-Украина сообщало, что Игорь Мазур провел встречу с украинским консулом в Люблине. Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что консул Украины выехал к месту задержания Мазура, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию. Они также обсудили вопросы адвокатской защиты. В настоящее время прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины.

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