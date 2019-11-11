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Задержание Мазура: омбудсмен заявила о злоупотреблении РФ уставом Интерпола

Новости » Общество     11.11.2019 - 15:55
Задержание Мазура: омбудсмен заявила о злоупотреблении РФ уставом Интерпола
Фото: Игорь Мазур (Telegram/Людмила Денисова)

Денисова обратилась к омбудсмену Польши за правовой оценкой политически мотивированного задержания Мазура

Задержание украинского активиста Игоря Мазура в Польше произошло при злоупотреблении Российской Федерацией устава Интерпола. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Как сообщила Денисова, она обратилась к уполномоченному по гражданским правам Польши Адаму Боднару с просьбой дать правовую оценку неправомерным действиям относительно политически мотивированного задержания украинского гражданина и принять соответствующие меры для его защиты.

"Задержание Игоря Мазура произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерное использование организации как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев", - написала Денисова.

Также омбудсмен отметила, что министр юстиции Денис Малюська лично отрабатывает механизм защиты, чтобы не допустить экстрадиции нашего соотечественника в РФ.

Напомним, Игоря Мазура задержали в Польше на границе "Дорогуск" 9 ноября. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Мазура обвиняет в участии в боевых действиях на территории Чечни в 1994-2000 годах.

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