Комітет розгляне заяву Ради про засудження РФ у зв'язку із затриманням Мазура

Комітет парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на цьому тижні розгляне проект постанови №2510 "Про заяву Верховної ради щодо порушення Російською Федерацією Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу та використання Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу з метою створення тиску в умовах збройної агресії проти України". Про це свідчить порядок денний засідань комітетів ВР, опублікований на сайті Ради.

Так, засідання комітету відбудеться у середу, 11 грудня, о 15:00.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект постанови про заяву Верховної ради щодо порушення Російською Федерацією Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу та використання Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу з метою створення тиску в умовах збройної агресії проти України (р.№2510, н.д. С.Бобровська та ін.)", - сказано у повідомленні.

У пояснювальній записці до постанови підкреслюється, що 9 листопада на кордоні з Польщею був затриманий громадянин України, працівник Секретаріату уповноваженого ВР з прав людини Ігор Мазур за політично мотивованим запитом Росії до Інтерполу.

"Це затримання є черговим випадком переслідувань громадян України Російською Федерацією шляхом зловживання інструментами міжнародних організацій… Верховна рада вважає за необхідне висловити свою публічну позицію і засудити такі дії Російської Федерації", - вказано у пояснювальній.

Нагадаємо, затриманий у Польщі український активіст Ігор Мазур 13 листопада повернувся в Україну. За його словами, це стало можливим, оскільки ввечері в день затримання Українське бюро Інтерполу надало пакет документів, які свідчили про зловживання РФ своїм правом звернень до цієї організації.

Як писало РБК-Україна раніше, у Міністерстві закордонних справ анонсували, що затриманого в Польщі українського активіста Ігоря Мазура виключать з розшуку Інтерполу.

Так, РФ звинувачує Мазура в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі озброєного формування у бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні.