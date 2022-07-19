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Комитет Рады поддержал увольнение Баканова

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Киев, Вторник 19 июля 2022 10:24
Комитет Рады поддержал увольнение Баканова Фото: Иван Баканов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности. За соответствующее решение проголосовали 8 членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Профильный комитет по обороне поддержал увольнение И. Баканова с должности главы СБУ. 8 за и 3 воздержались. Отчета не было", - написал Железняк.

Предыстория

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова, а также генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Позже глава государства заявил, что такое решение было вызвано выявлением связей между подчиненными глав силовых ведомств со спецслужбами России.

Позже Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, а сегодня стало известно и о соответствующем решении по Венедиктовой.

При этом Рада уже на ближайшем пленарном заседании может рассмотреть этот вопрос, он станет первым пунктом повестки дня парламента.

Добавим, РБК-Украина в своем материале разбиралось в причинах громких кадровых решений, а также что грозит руководителям Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

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