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Комітет Ради підтримав звільнення Баканова

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Київ, Вівторок 19 липня 2022 10:24
Комітет Ради підтримав звільнення Баканова Фото: Іван Баканов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки і оборони підтримав звільнення Івана Баканова з посади глави Служби безпеки. За відповідне рішення проголосували 8 членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І.Баканова з посади Голови СБУ. 8 за та 3 утримались. Звіту не було", - написав Железняк.

Передісторія

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський відсторонив голову СБУ Івана Баканова, а також генерального прокурора Ірину Венедиктову.

Пізніше глава держави заявив, що таке рішення було викликане виявленням зв'язків між підлеглими глав силових відомств зі спецслужбами Росії.

Вже згодом Зеленський вніс у Верховну раду проект постанови про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова, а сьогодні стало відомо і про відповідне рішення щодо Венедіктової.

При повідомлялося, Рада вже на найближчому пленарному засіданні може розглянути це питання, воно стане першим пунктом порядку денного парламенту.

Додамо, РБК-Україна у своєму матеріалі розбиралося в причинах гучних кадрових рішень, а також що загрожує керівникам Служби безпеки та Офісу генпрокурора.

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