Зеленский предложил Раде уволить Венедиктову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Что известно о возможном увольнении Баканова и Венедиктовой

Стоит напомнить, что президент Владимир Зеленский отстранил Венедиктову и возложил обязанности генерального прокурора на ее заместителя Алексея Симоненко. Главу СБУ Ивана Баканова же было устранено, а впоследствии стало известно, что глава государства предложил Верховной раде его уволить.

В традиционном обращении Зеленский пояснил, что указы по Баканову и Венедиктовой связанные с массовыми фактами государственной измены коллаборационной деятельности со стороны сотрудников органов СБУ и прокуратуры.

Рада рассмотрит вопрос уже скоро

Добавим, как заявил ранее нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, освобождение Баканова будет рассмотрен Радой уже на ближайшем пленарном заседании и станет первым пунктом в повестке дня парламента, а значит можно считать, что и увольнение Венедиктовой тоже будет рассмотрено в ближайшее время.

Больше о причинах устранения Баканова и Венедиктовой читайте в материале РБК-Украина "За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит".

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