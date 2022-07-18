Зеленский предложил Раде уволить Баканова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления .

При этом нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что увольнение Баканова будет рассмотрено Радой уже на ближайшем пленарном заседании. Этот вопрос станет первым пунктом повестки дня парламента.

Сегодня, 18 июля, Рада получила проект постановления, которым предлагается уволить с должности главы СБУ Ивана Баканова. Его уже передали на рассмотрение руководства парламента.

Напомним, вчера, 18 июля, стало известно, что президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины и Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.

Позже Зеленский заявил, что такое решение было вызвано обнаружением связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Больше о причинах отстранения Баканова и Венедиктовой можете узнать в материале РБК-Украина "За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит".