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Комітет Ради підтримав відставку Резнікова

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За його словами, 16 членів комітету проголосували за, двоє утримались.

Що цьому передувало

Чутки про відставку Резнікова ходили вже давно. Вони були пов'язані із низкою скандалів із закупівлями Міноборони продуктів та амуніції для військових за завищеними цінами.

3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про перестановки в Міноборони. Так, Рада планує звільнити Резнікова та призначити на посаду міністра оборони голову Фонду державного майна Рустема Умєрова. Пізніше Зеленський підтвердив цю інформацію.

Додамо, що сьогодні Резніков та Умєров подали заяви про відставку зі своїх посад.

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Олексій РезніковВерховна рада