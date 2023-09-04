Комітет Ради підтримав відставку Резнікова

За його словами, 16 членів комітету проголосували за, двоє утримались.

Що цьому передувало

Чутки про відставку Резнікова ходили вже давно. Вони були пов'язані із низкою скандалів із закупівлями Міноборони продуктів та амуніції для військових за завищеними цінами.

3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про перестановки в Міноборони. Так, Рада планує звільнити Резнікова та призначити на посаду міністра оборони голову Фонду державного майна Рустема Умєрова. Пізніше Зеленський підтвердив цю інформацію.

Додамо, що сьогодні Резніков та Умєров подали заяви про відставку зі своїх посад.

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