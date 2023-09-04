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Комитет Рады поддержал отставку Резникова

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Комитет Верховной Рады по обороне поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

По его словам, 16 членов комитета проголосовали за, двое воздержались.

Что этому предшествовало

Слухи об отставке Резникова ходили уже давно. Они были связаны с рядом скандалов с закупками Минобороны продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам.

3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны. Так, Рада планирует уволить Резникова и назначить на должность министра обороны главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова. Позже Зеленский подтвердил эту информацию.

Добавим, что сегодня Резников и Умеров подали заявления об отставке со своих должностей.

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Алексей РезниковВерховная рада