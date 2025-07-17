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Комітет Ради підтримав призначення Свириденко головою уряду

Фото: Юлія Свириденко, в.о. міністера економіки України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Комітет Ради з питань організації держвлади підтримав подання президента Володимира Зеленського про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

За словами Железняка:

  • 16 членів комітету підтримали призначення Свириденко на посаду голови уряду;
  • четверо - "утримались". 

Зміни в уряді 

Протягом поточного тижня в українському уряді очікуються зміни. 14 липня Зеленський запропонував Свириденко обійняти посаду прем'єр-міністра. Вже вчора, 16 липня, парламент відправив у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.

Серед інших можливих змін:

  • в.о. міністра юстиції Ольга Стефанішина, як повідомляють джерела РБК-Україна, може стати послом України у Сполучених Штатах Америки (США); 
  •  в.о. голови Міністерства оборони Рустем Умєров може сфокусуватись саме на ролі перемовника з Росією; 
  • можливе об'єднання трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології.
  • Міністерство енергетики може очолити Світлана Гринчук, а Мінекології - ліквідують. 

Втім, низка відомств залишаться без змін.

Детальніше про те, хто увійде до нового Кабінету міністрів - у матеріалі РБК-Україна.

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Юлія Свириденко