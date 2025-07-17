Комітет Ради підтримав призначення Свириденко головою уряду

Комітет Ради з питань організації держвлади підтримав подання президента Володимира Зеленського про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
За словами Железняка:
Протягом поточного тижня в українському уряді очікуються зміни. 14 липня Зеленський запропонував Свириденко обійняти посаду прем'єр-міністра. Вже вчора, 16 липня, парламент відправив у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.
Серед інших можливих змін:
Втім, низка відомств залишаться без змін.
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