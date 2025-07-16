Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Шмигаля

Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Голосів за таке рішення набралося 261 при необхідних 226.

Що відомо про відставку Шмигаля, як голосували нардепи та хто стане новим прем'єр-міністром - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Як Верховна Рада відправляла у відставку Шмигаля?

Чому прем'єр-міністра вирішили замінити?

Хто тепер очолить уряд?

Що відомо про можливе призначення Шмигаля послом у США?

Більше не прем'єр. Чому Шмигаля вирішили звільнити?

Таким чином завершилася п’ятирічна каденція Шмигаля на посаді глави уряду - найдовша серед усіх українських прем’єрів за час незалежності України.

Звільнення Шмигаля означає, що автоматично у відставку йде і весь його уряд.



Зазначимо, що офіційно відставка не супроводжувалася гучними заявами чи звинуваченнями. Проте рішення про зміну прем’єра визрівало вже давно і обговорювалося й минулого літа.

Втім, як довідалося РБК-Україна від джерел, відставка прем'єр-міністра не зумовлена якось єдиною причиною, а скоріше низкою факторів. Зокрема, необхідністю "оновлення системи" на тлі затяжної війни, втоми суспільства та внутрішньої конкуренції у владі.

Співрозмовники розповідали виданню, що скандал довкола справи віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова все ж був одним із факторів, який прискорив кадрові перестановки в уряді.

Ще одним чинником стала внутрішня конкуренція у владній верхівці, зокрема в Офісі президента, де різні групи впливу мають свої бачення конфігурації уряду.

Тепер очолить уряд Свириденко?

Минулого літа були чутки щодо відставки Шмигаля (тоді звільнення не сталось, але Рада змінила кількох міністрів) та призначення на його місце Юлії Свириденко - першого віцепрем'єра міністра економіки. Вона є головною та по суті єдиною кандидаткою на посаду очільника уряду. Президент України Володимир Зеленський цього тижня вже запропонував Свириденко посаду прем'єра та доручив формувати команду.

Уже тривалий час у владних колах обговорюється призначення Свириденко новим прем'єр-міністром. Вона відповідає за економічний блок, активно залучена до міжнародних перемовин. Саме Свириденко підписувала з главою Мінфіну США Скотом Бессентом нашумілу угоду про копалини.

Свириденко вважають близькою до голови Офісу президента Андрія Єрмака, і її кандидатура неодноразово розглядалася в Банковій. Водночас джерела зазначають, що раніше президент Володимир Зеленський не поспішав із її призначенням, сумніваючись у достатній стресостійкості та здатності витримувати політичний тиск, притаманний посаді прем’єра.

Примітно, що якщо Свириденко буде призначена прем'єр-міністром, вона стане першою жінкою на цій посаді за понад 15 років і другою загалом в історії незалежної України (першою жінкою прем'єром була Юлія Тимошенко, яка очолювала уряд двічі).

Зазначимо, що Свириденко починала кар’єру у бізнесі, а згодом перейшла на державну службу, де пройшла шлях від регіонального управління до національного рівня. Зокрема, працювала в Чернігівській ОДА, в Офісі президента, а згодом перейшла в Мінекономіки.

Шмигаль буде головою Міноборони?

На прошлой неделе в кулуарах активно циркулювала інформація про подальше призначення Шмигаля в дипломатичному корпусі.

За даними Bloomberg, під час телефонної розмови президентів України та США 4 липня Зеленський підіймав питання заміни українського посла у Вашингтоні, і Шмигаль згадується серед пріоритетних кандидатів на заміну Оксані Маркаровій.

Проінформовані співрозмовники РБК-Україна також розповідали, що Шмигаля можуть направити послом у США. Вони пояснювали, що Україна потребує у Вашингтоні представника високого рівня, який добре орієнтується в американських політичних реаліях і вже має досвід перемовин зі США.

Водночас цього тижня ситуація змінилася. Шмигаля після відставки планують призначити міністром оборони. Цю інформацію вже підтвердив президент. Чинний голова Міноборони Рустем Умєров може бути призначений послом у США.