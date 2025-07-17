RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Комитет Рады поддержал назначение Свириденко главой правительства

Фото: Юлия Свириденко, и.о. министра экономики Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Комитет Рады по вопросам организации госвласти поддержал представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

По словам Железняка:

  • 16 членов комитета поддержали назначение Свириденко на должность главы правительства;
  • четверо - "воздержались".

Изменения в правительстве

В течение текущей недели в украинском правительстве ожидаются изменения. 14 июля Зеленский предложил Свириденко занять должность премьер-министра. Уже вчера, 16 июля, парламент отправил в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Среди других возможных изменений:

  • и.о. министра юстиции Ольга Стефанишина, как сообщают источники РБК-Украина, может стать послом Украины в Соединенных Штатах Америки (США);
  • и.о. главы Министерства обороны Рустем Умеров может сфокусироваться именно на роли переговорщика с Россией;
  • возможно объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.
  • Министерство энергетики может возглавить Светлана Гринчук, а Минэкологии - ликвидируют.

Впрочем, ряд ведомств останутся без изменений.

Подробнее о том, кто войдет в новый Кабинет министров - в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко