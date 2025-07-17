Комитет Рады поддержал назначение Свириденко главой правительства

Комитет Рады по вопросам организации госвласти поддержал представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
По словам Железняка:
В течение текущей недели в украинском правительстве ожидаются изменения. 14 июля Зеленский предложил Свириденко занять должность премьер-министра. Уже вчера, 16 июля, парламент отправил в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.
Среди других возможных изменений:
Впрочем, ряд ведомств останутся без изменений.
Подробнее о том, кто войдет в новый Кабинет министров - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.