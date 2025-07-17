Хто увійде до нового Кабміну: що відомо про кадрові зміни в уряді

Сьогодні, 17 липня, Верховна рада має затвердити оновлений склад Кабміну. Йдеться про призначення прем'єра, частини міністрів та реорганізацію кількох відомств.

Докладніше про кадрові зміни в уряді, – в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

Хто стане новим прем'єр-міністром України?

Кого з міністрів замінять, а хто залишиться?

Які міністерства об’єднають або ліквідують?

Кадрові ротації в уряді

У середу, 17 липня, парламент розгляне кадрові призначення в уряді. Напередодні, 16 липня, Рада підтримала відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. За відповідне рішення проголосував 261 депутат.

Це стало фіналом для п’ятирічної каденції Шмигаля – найтривалішої в історії незалежної України. Разом із прем’єром у відставку автоматично пішов увесь Кабінет міністрів.

Серед ключових причин для змін в уряді президент України Володимир Зеленський називав потребу в оновленні виконавчої влади, оптимізації державних витрат та активізації економічних реформ для посилення стійкості держави в умовах війни. Одним із чинників, що прискорив процес, став репутаційний скандал, пов'язаний зі справою проти віцепрем'єра Олексія Чернишова, якому було вручено підозру в корупції.

Новий прем'єр-міністр

Президент Володимир Зеленський запропонував призначити прем’єром Юлію Свириденко, яка з 2021 року обіймала посаду першої віцепрем’єрки та міністра економіки. Голова держави доручив Свириденко сформувати нову команду та суттєво оновити роботу уряду.

Зеленський також окреслив три основні завдання для нового Кабміну: зміцнення економічного потенціалу, розширення програм підтримки громадян та масштабування виробництва власної зброї.

У разі призначення очільницею Кабміну Юлія Свириденко стане першою жінкою на цій посаді за останні понад 15 років і другою жінкою-прем'єром за всю історію незалежної України.

Фото: Юлія Свириденко замінить на посаді прем'єра Дениса Шмигаля (me.gov.ua)

До політичної кар’єри Свириденко працювала в бізнесі, згодом перейшла на держслужбу – обіймала посади в Чернігівській ОДА, Офісі президента та в уряді. У Мінекономіки відповідала за ключові міжнародні домовленості, зокрема щодо "угоди про надра" зі США.

Призначення та перестановки в Кабміні

Джерела РБК-Україна розповіли про можливих кандидатів на ключові посади в уряді напередодні голосування. Також список оновленого Кабміну опублікував лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після зустрічі нардепів із президентом Володимиром Зеленським ввечері 16 липня. Тож серед претендентів:

Посаду першого віцепрем'єра може отримати віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністерство оборони очолить Денис Шмигаль. Після завершення каденції прем’єра його кандидатуру на цю посаду висунув сам президент, наголосивши на колосальному досвіді Шмигаля, який буде корисним у сфері оборони.

Також планується, що Міноборони буде об’єднано з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки планують об'єднати з Мінекології та Мінагрополітики, а його потенційним очільником може стати Олексій Соболєв – перший заступник міністра економіки.

Міністерство енергетики перейде до Світлани Гринчук, очільниці Мінекології, яке може буде ліквідовано.

Міністерство соціальної політики замість Оксани Жолнович може очолити Денис Улютін, перший заступник міністра фінансів. Як йдеться у дописі Давида Арахамії, відомство отримає назву Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. Таким чином, функціонал розформованого Міністерства єдності передадуть Мінсоцполітики.

Міністерство культури отримає нову структуру без блоку стратегічних комунікацій. Чинний міністр Микола Точицький залишить посаду. За інформацією джерел РБК-Україна, на його місце розглядається кандидатура Вероніки Селеги, директорки креативної агенції Bickerstaff.157 та екс-голови гуманітарного департаменту в Офісі президента. Але остаточне рішення ще не прийнято.

Міністерство юстиції очолить Герман Галущенко, який обіймав посаду міністра енергетики в уряді Шмигаля.

Віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції. На цю посаду претендує Тарас Качка (заступник міністра економіки – торговий представник України).

Ольга Стефанішина, яка обіймала обидві посади – міністра юстиції та віцепрем'єра з євроінтеграції, – може залишити уряд.

Кандидатуру Стефанішиної спершу розглядали на посаду представника України в ЄС. Але, за останніми даними джерел РБК-Україна, вона може очолити українське посольство у США.

Утім, у такому разі "незрозуміло, куди призначать Рустема Умєрова", зауважив співрозмовник видання. Адже саме міністра оборони президент Володимир Зеленський раніше називав можливим послом у Вашингтоні. Крім того, у зверненні у середу ввечері Зеленський підтвердив, що Умєров буде допомагати на міжнародному напрямі.

"Рустем Умєров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку – усіма домовленостями, а також необхідною координацією", – сказав президент.

Співрозмовники видання зазначили, що ситуація з призначеннями Ольги Стефанішиної та Рустема Умєрова проясниться 17 липня.

Фото: Ольга Стефанішина може залишити уряд (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після перестановок у Кабміні без змін залишаться:

Посада віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку інфраструктури та територій – Олексій Кулеба;

– Олексій Кулеба; Міністерство закордонних справ – Андрій Сибіга;

– Андрій Сибіга; Міністерство внутрішніх справ – Ігор Клименко;

– Ігор Клименко; Міністерство охорони здоров’я – Віктор Ляшко;

– Віктор Ляшко; Міністерство фінансів – Сергій Марченко;

– Сергій Марченко; Міністерство ветеранів – Наталя Калмикова;

– Наталя Калмикова; Міністерство молоді та спорту – Матвій Бідний;

– Матвій Бідний; Міністерство освіти і науки – Оксен Лісовий.

Водночас очікується, що ліквідують посаду міністра Кабінету міністрів (Олег Немчінов). Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що згідно з пропозицією Зеленського, функції міністра Кабміну будуть передані до Секретаріату уряду.

Більше про кадрові зміни в уряді йдеться в матеріалі РБК-Україна "Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко".