Комітет Ради підтримав призначення Свириденко головою уряду

Комітет Ради з питань організації держвлади підтримав подання президента Володимира Зеленського про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

За словами Железняка: 16 членів комітету підтримали призначення Свириденко на посаду голови уряду;

четверо - "утримались". Зміни в уряді Протягом поточного тижня в українському уряді очікуються зміни. 14 липня Зеленський запропонував Свириденко обійняти посаду прем'єр-міністра. Вже вчора, 16 липня, парламент відправив у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд. Серед інших можливих змін: в.о. міністра юстиції Ольга Стефанішина, як повідомляють джерела РБК-Україна, може стати послом України у Сполучених Штатах Америки (США);

в.о. голови Міністерства оборони Рустем Умєров може сфокусуватись саме на ролі перемовника з Росією;

можливе об'єднання трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології.

Міністерство енергетики може очолити Світлана Гринчук, а Мінекології - ліквідують. Втім, низка відомств залишаться без змін. Детальніше про те, хто увійде до нового Кабінету міністрів - у матеріалі РБК-Україна.