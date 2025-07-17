Комитет Рады поддержал назначение Свириденко главой правительства
Комитет Рады по вопросам организации госвласти поддержал представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
По словам Железняка:
- 16 членов комитета поддержали назначение Свириденко на должность главы правительства;
- четверо - "воздержались".
Изменения в правительстве
В течение текущей недели в украинском правительстве ожидаются изменения. 14 июля Зеленский предложил Свириденко занять должность премьер-министра. Уже вчера, 16 июля, парламент отправил в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.
Среди других возможных изменений:
- и.о. министра юстиции Ольга Стефанишина, как сообщают источники РБК-Украина, может стать послом Украины в Соединенных Штатах Америки (США);
- и.о. главы Министерства обороны Рустем Умеров может сфокусироваться именно на роли переговорщика с Россией;
- возможно объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.
- Министерство энергетики может возглавить Светлана Гринчук, а Минэкологии - ликвидируют.
Впрочем, ряд ведомств останутся без изменений.
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