ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Комитет Рады поддержал назначение Свириденко главой правительства

Четверг 17 июля 2025 10:58
UA EN RU
Комитет Рады поддержал назначение Свириденко главой правительства Фото: Юлия Свириденко, и.о. министра экономики Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Комитет Рады по вопросам организации госвласти поддержал представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

По словам Железняка:

  • 16 членов комитета поддержали назначение Свириденко на должность главы правительства;
  • четверо - "воздержались".

Изменения в правительстве

В течение текущей недели в украинском правительстве ожидаются изменения. 14 июля Зеленский предложил Свириденко занять должность премьер-министра. Уже вчера, 16 июля, парламент отправил в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Среди других возможных изменений:

  • и.о. министра юстиции Ольга Стефанишина, как сообщают источники РБК-Украина, может стать послом Украины в Соединенных Штатах Америки (США);
  • и.о. главы Министерства обороны Рустем Умеров может сфокусироваться именно на роли переговорщика с Россией;
  • возможно объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.
  • Министерство энергетики может возглавить Светлана Гринчук, а Минэкологии - ликвидируют.

Впрочем, ряд ведомств останутся без изменений.

Подробнее о том, кто войдет в новый Кабинет министров - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко
Новости
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко