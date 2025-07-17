Комитет Рады поддержал назначение Свириденко главой правительства

Комитет Рады по вопросам организации госвласти поддержал представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

По словам Железняка:

16 членов комитета поддержали назначение Свириденко на должность главы правительства;

четверо - "воздержались".

Изменения в правительстве

В течение текущей недели в украинском правительстве ожидаются изменения. 14 июля Зеленский предложил Свириденко занять должность премьер-министра. Уже вчера, 16 июля, парламент отправил в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Среди других возможных изменений:

и.о. министра юстиции Ольга Стефанишина, как сообщают источники РБК-Украина, может стать послом Украины в Соединенных Штатах Америки (США);

и.о. главы Министерства обороны Рустем Умеров может сфокусироваться именно на роли переговорщика с Россией;

возможно объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.

Министерство энергетики может возглавить Светлана Гринчук, а Минэкологии - ликвидируют.

Впрочем, ряд ведомств останутся без изменений.

Подробнее о том, кто войдет в новый Кабинет министров - в материале РБК-Украина.