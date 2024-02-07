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Комітет з нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію

Київ, Середа 07 лютого 2024 12:55
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Комітет з нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію Фото: комітет з нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко.

За його словами, рішення підтримали 12 членів комітету. Ще п'ять нардепів утрималося.

Як зазначив Костенко, сьогодні планується розгляд законопроєкту за основу у Верховній раді.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону, серед іншого, містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для низки українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Голова антикорупційного комітету ВРУ Анасталія Радіна повідомила, що нардепи виявили у новому законопроєкті норми, які можуть породжувати вибірковість чи корупцію.

При цьому омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець вчора виступив із заявою, що оновлений законопроєкт про мобілізацію містить низку спірних норм. Зокрема, він порушує норми Конституції та міжнародні угоди в галузі прав людини.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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