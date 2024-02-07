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Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять законопроект о мобилизации

Киев, Среда 07 февраля 2024 12:55
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Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять законопроект о мобилизации Фото: комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять законопроект о мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Комитет Рады по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о мобилизации.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

По его словам, решение поддержали 12 членов комитета. Еще пять нардепов воздержались.

Как отметил Костенко, сегодня планируется рассмотрение законопроекта за основу в Верховной раде.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона, среди прочего, содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для ряда украинцев, о разрешении рассылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Глава антикоррупционного комитета ВРУ Анасталия Радина сообщила, что нардепы обнаружили в новом законопроекте нормы, которые могут порождать избирательность или коррупцию.

При этом омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с заявлением, что обновленный законопроект о мобилизации имеет ряд спорных норм. В частности, он нарушает нормы Конституции и международные соглашения в области прав человека.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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